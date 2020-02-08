عبر دعم مصر.. 5.8 مليون مواطن يسجلون أرقام هواتفهم على بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

قال مصادر حكومي، إن نحو 5 ملايين و800 ألف مواطن، ممن ظهرت لهم رسائل ضرورة تحديث رقم الهاتف على بطاقات التموين، سجلوا أرقامهم حتى مساء الخميس الماضي، من أصل 22 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها ما يقرب من 64 مليون مواطن، يصرفون السلع التموينية و71 مليون مواطن يصرفون الخبز.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، قد أكد في تصريح سابق لمصراوي حرص الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير أي إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأي شىء عن منظومة الدعم، حيث سيدخل صاحب البطاقة على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات، حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.