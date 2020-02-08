وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المصالح والهيئات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وكافة أعمال ومشروعات الوزارة الجارية.

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، وأكدت أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالي 2020 - 2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار (سدود، حواجز وبحيرات صناعية) وإنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعي (قناطر، أفمام، حجوزات، سحارات، كباري ومحطات) وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كيلومتر من المجاري المائية.

وأضافت أن المشروعات تشمل أيضا تطوير 170 مأخذا ومسقى وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع، إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60 ألف فدان، حماية شواطئ بطول 15 كيلومترا، وإنشاء وإحلال وتجديد 50 بئرا، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئرا للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية، وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنيه.

يذكر أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.