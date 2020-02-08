التقديم بكرة.. شروط وأسعار حجز 600 مقبرة في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 مترا للمقبرة، منها 510 مقابر لقاطني مدن "6 أكتوبر – حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد"، و90 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة "أحياء وضواحي"، بنظام حق الانتفاع.

وينشر الخليج 365 طريقة تخصيص المقابر والأسعار والشروط الخاصة بالحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

الأسعار والمواعيد:

يبدأ جهاز أكتوبر طرح كراسات شروط حجز المقابر غدا، بمقر الجاهز مقابل 200 جنيه، على أن يتم التقديم للحجز بداية من يوم 8 وحتى 26 مارس، المقبل، حيث وصلت سعر المقبرة الـ40 مترًا، 93 ألف جنيه.

شروط حجز المقابر:

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- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة".

- أن يكون المتقدم من قاطني مدن "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد"، أو محافظة الجيزة وضواحيها.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر".

- لا يحق للأسرة الواحدة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

طريقة التخصيص:

سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية قبل انتهاء فترة التقديم، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين، حيث يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.