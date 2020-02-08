6 زيارات و11 إنجازًا.. ماذا قدمت مصر لإفريقيا خلال 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي وتبدأ أعمالها غدًا الأحد وتستمر لمدة يومين، ومن المقرر أن تشهد تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لجنوب أفريقيا.

عام كامل مر على تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال 2019 المنتهية، حاول فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع القارة الأفريقية على الطريق الصحيح لاستعادة مكانتها المفقودة، نرصد تفاصيله على النحو التالي:

6 زيارات لإفريقي خلال عام

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 زيارات لدول إفريقيا خلال 2019 شملت دول (إثيوبيا - تونس - غينيا - السنغال - كوت ديفوار - جمهورية النيجر)، تنوعت أهدافها ما بين بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا التي تؤرق القارة، سواء صراعات وأزمات تعوق التنمية، فضلًا عن تطوير العلاقات بين مصر وتلك الدول على الأصعدة كافة، وجاءت الزيارات على النحو التالي:

إثيوبيا

- في 9/2/2019 توجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة لمدة 3 أيام لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي وحضور القمة الإفريقية التي عقدت تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا"، كما شهد جدول أعمال القمة تناولًا مكثفًا لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الإفريقية، وتندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي.

تونس

- في 31/3/2019 زار السيسي تونس للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية في زيارة استمرت يومين وتصدر جدول أعمال القمة عدة موضوعات مثلت تحديات يواجهها الزعماء العرب، أبرزها "ملف هضبة الجولان السورية" والتحركات الإسرائيلية لضم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والملف الليبي والتدخلات الإيرانية في الشئون العربية، وملف الأزمة اليمنية أمام القمة.

غينيا

- في 7/4/2019 زار الرئيس غينيا وبحث مع ألفا كوندي، رئيس غينيا، عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها سبل الارتقاء بدور وفعالية الاتحاد الإفريقي في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، وأكد السيسي عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر وغينيا، والتي توطدت على مر السنين في مختلف المجالات.

كوت ديفوار

- في 11/4/2019 زار الرئيس كوت ديفوار وعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" تناولت عددًا من الاتفاقات في مجالات السياحة والثقافة والصحة وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الإفريقي.

السنغال

- في 12/4/ 2019 أجرى الرئيس السيسي زيارة إلى "داكار"، وكانت الأولى لرئيس مصري منذ 2007 حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره السنغالي ماكي سال لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي في جميع المجالات بين البلدين.

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النيجر

- في 8/7/2019 زار السيسي جمهورية النيجر وترأس القمة الاستثنائية بالنيجر حيث تم إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها.

الإنجازات المُحققة

حققت مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عدة إنجازات على مستوى القارة في مجالات مختلفة وسعت لتحقيق آفاق جديدة في بعض القضايا السياسية والاقتصادية، وتركزت أولويات رئاسة مصر للاتحاد على مجالات (التنمية الاقتصادية - التنمية الاجتماعية - مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية - تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي - الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد - السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات - دعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الإفريقية - دفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات)، وجاءت الغنجازات على النحو التالي:

- توقيع مصر اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

- تفويض المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للتنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية بلاهاي.

- تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اقتراحًا يدين احتلال بريطانيا لجزر شاجوس.

- توقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الإفريقية للطاقة.

- الانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا.

- توقيع الاتحاد الأفريقي لاتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية.

- مشاركة الاتحاد الإفريقي في تعديل قواعد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي وذلك بمقر البنك في واشنطن.

- تعاون الاتحاد الإفريقي مع الصين لإيصال الكهرباء لـ600 مليون إفريقي.

- دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر.

- نجاح الاتحاد الإفريقي في توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار.

- بدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الأفريقي في نيروبي.