رئيسة إثيوبيا تستقبل الرئيس السيسي بمطار أديس أبابا

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ:

استقبلت رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار أديس أبابا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وصل الرئيس السيسي إلى أديس أبابا، صباح اليوم، للمشاركة في القمة الأفريقية العادية الـ33 التي تعقد اليوم وغدا.​