حديقة الحيوان: نصف مليون زائر في إجازة نصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت أكثر من نصف مليون زائر خلال إجازة نصف العام بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للبالغين وللأطفال مجانا، مؤكدا تقديم مديرية أمن الجيزة وهيئة الإسعاف وجميع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة كافة أوجه الراحة والتيسير على الزائرين أثناء الدخول والخروج.

وأضاف رجائي في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم إلغاء الإجازات لجميع الاطباء البيطريين والعاملين بالإضافة إلى إلغاء الإجازة الأسبوعية للحديقة والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع من أجل الأستعداد لاستقبال الزوار خلال اجازة نصف العام التي انتهت أمس.

وأضاف رجائي، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زار الحديقة مع بداية إجازة نصف العام ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، كذلك زيادة مساحات المسطحات الخضراء ووسائل الجذب والترفيه حيث إن الحديقة متنفسا هاما للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية مع ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير المعلومات حول الحيوانات وموطنها الأصلي، حتى تكون زيارة ترفيهية وتثقيفية.

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وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه يجرى حاليا الإنتهاء من المرحلة الاولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي هام، كذلك يتم تنظيم عروض جديدة على راسها: العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلا عن إنشاء حديقة حيوان الطفل والتي تضم العديد من الحيوانات الأليفة.

وقال، إنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الافواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتا إلى أنه أيضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة أى أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية - المها العربى - الدب الروسي - الكانجرو الأحمر، ويجرى الإمداد بعدد 3 زرافة وعدد 2 حمار وحشي بالبدل.

والجدير بالذكر، أن حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي تأسست عام 1891، هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة، كما يضم متحف الحيوان، والذي يحوي العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والموميوات للتماسيح وغيرها من الحيوانات والطيور والتي على وشك الانقراض.