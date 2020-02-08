مصر | انتداب المعمل الجنائي لحريق كابل كهرباء في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لحريق كابل كهرباء في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، انتداب المعمل الجنائي حول الحريق الذي نشب بكابل كهرباء، ما أدى إلى انفجاره، وإرسال تقرير وافي عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بكابل كهرباء وانفجاره بقرية أبوصير بدائرة قسم البدرشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء دون اصابات، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران.