مصر | إحباط ترويج طني شيكولاته مجهولة المصدر في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج طني شيكولاته مجهولة المصدر في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من إحباط ترويج حوالي ألفي قطعة شيكولاته مجهولة المصدر، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (شيكولاتة) "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لحيازته 17280 قطعة "شيكولاتة" منتج نهائي، 1،050 طن "سكر حر، كاكاو، شيكولاتة خام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.