مصر | داخل مكتبه.. القبض على مسئول بمحافظة الجيزة لتقاضيه رشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مكتبه.. القبض على مسئول بمحافظة الجيزة لتقاضيه رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على مسئول بأحد الأحياء، حال تقاضيه رشوة من مقاول، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

وتبلغ لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، من مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بقيام مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، بطلب مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقعيه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملك المبلغ كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم، حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها على أن يكون الاتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية آخرى نظير إنهاء باقي إجراءات الترخيص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم المذكور حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحي، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتقاضيه للمبلغ المالي على سبيل الرشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.