مصر | "خائن الجيرة".. عاطل يقتل عاملا وزوجته بطريقة مروعة بالقاهرة.. وإحالته للجنايات

وتعود البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين داخل منزلهما بالزيتون، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث، وبعمل التحريات والبحث تمكنت من معرفة مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة لأماكن تواجده، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة للمجني عليهما، وحال علمه بثرائهما، قرر سرقتهما وبتواجده معهما في منزلهما، تسلل إلى المطبخ واستل سكينا، وحال مشاهدة المجني عليه له، طعنها عدة طعنات، وحال استغاثة المجني عليه تعدى عليه بذات السكين، وفر هاربا.

وتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي اتخذت قرار تحويل أوراقه لمحكمة الجنايات.