مصر | المشدد 3 سنوات لكهربائي في السيدة زينب

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة كهربائي بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بالسيدة زينب.



صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم طنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمي.

أسندت النيابة للمتهم "وائل.ا"، كهربائى، تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم في السلاح المضبوط بدون تصريح.



وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، ذهب للمكان الذي أيقن تواجد المتهم به، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم في السلاح المضبوط.