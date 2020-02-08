مصر | تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن عمدًا في البساتين لـ26 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن عمدًا في البساتين لـ26 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن عمدًا في دائرة قسم البساتين، لجلسة 26 فبراير الجاري.

وأسندت النيابة للمتهم " خ.م"، الشهير بـ"خ. ز"، في القضية رقم 275 لسنة 2012 جنايات البساتين، وأخرين تهمة قتل المجني عليه "ع. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، أن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبنادق ألية، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبه، أدت لوفاته فى الحال، فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره.

وشهد رائد شرطة بقسم البساتين، أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين بقتل المجني عليه باستخدام أسلحة نارية، على إثر مشاجرة بينهم.