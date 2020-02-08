أخبار مصر | براءة طبيبة بمستشفى أوسيم من اتهام كيدي.. والحبس 6 أشهر للمعتدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة طبيبة بمستشفى أوسيم من اتهام كيدي.. والحبس 6 أشهر للمعتدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنح أوسيم حكمها في الجنحة رقم 8184 لسنة 2019 جنح أوسيم، ببراءة الطبيبة شيماء محيي الدين، طبيبة نساء وولادة بالوحدة الصحية بمستشفى أوسيم المركزي، وحبس المعتدية عليها ستة أشهر وكفالة 500 جنيه، بتهمة الاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما أصابها بكسر في الأصبع الخامس بالسلامية الدُنيا والتي تطلبت لعلاجها أكثر من واحد وعشرون يوما.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2019 حيث قامت المتهمة "ر.ص" بالاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما أدى إلى إصابة الطبيبة، وعلى الفور قامت إدارة مستشفى أوسيم المركزي بإبلاغ قسم الشرطة بالاعتداء، وقامت قوة من القسم بالتوجه إلى المستشفى ومقابلة الطبيبة المعتدي عليها وأخذ أقوالها والتي قامت بشرح الواقعة وقدمت التقرير الطبي الثابت بها إصابتها، وبمواجهة المتهمة بأقوال الطبيبة لم تجد ملاذًا أمامها سوى توجيه اتهام كيدي للطبيبة بأنها هي من قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت باختلاق إصابات وتحرير تقرير طبي فى محاولة لإرغام الطبيبة على التنازل عن حقها، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة، كما حضرت النقابة العامة للأطباء التحقيقات مع الطبيبة.

وتحدد لنظر الجنحة جلسة 5 فبراير2019، وقضت المحكمة بذات الجلسة حكمها ببراءة الطبيبة المتهمة وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه وحبس المتهمة الأولى 6 اشهر وكفالة 500 جنيه.

وقالت نقابة الأطباء: "للمرة الثانية يتم الحكم بالحبس لمدة 6 شهور على معتدين على أطباء أثناء عملهم، حيث سبق وأصدرت محكمة جنح إمبابة في أبريل 2019 حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدي على الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، (جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح إمبابة)".