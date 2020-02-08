أخبار مصر | بمشاركة 25 دولة.. فتح باب الاشتراك في دورة تدريبية جديدة لـ'الصحفيين الأفارقة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 25 دولة.. فتح باب الاشتراك في دورة تدريبية جديدة لـ'الصحفيين الأفارقة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية الجديدة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، والتي تُعقد بالقاهرة في نهاية مارس المقبل، بمشاركة 25 دولة أفريقية.

وقال جمال عبدالرحيم إن اتحاد الصحفيين الأفارقة، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، وافق على طلب النقابة بزيادة عدد المشاركين في الدورة إلى 10 صحفيين من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة.

وأوضح أن شروط المشاركة كالتالي:

- إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

- لم يسبق للمتقدم المشاركة في الدورات السابقة التي نظمها الاتحاد.

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- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

وأشار وكيل أول النقابة إلى أن التقديم سيكون لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالنقابة، وذلك اعتبارًا من 11 إلى 18 فبراير الجاري، وتُجرى قرعة علنية لاختيار المشاركين.

وأوضح أن النقابة سوف تستضيف جميع المشاركين، مع تقديم دورات تدريبية إضافية لهم بمركز التدريب.

ولغت "عبدالرحيم" إلى أن نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبدالمنعم الصاوي عام 1974، وظل رئيسًا للاتحاد حتى وفاته عام 1984، ويترأس الاتحاد حاليًا الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، فيما تتولى الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية عباس أمانة الاتحاد.

وقال إن الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة تأتي في إطار تفعيل الأنشطة الثقافية والإعلامية والصحفية مع دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن تلك الدورة بدأت عام 1977 وشارك فيها حتي الآن( 4426) متدرب من 55 دولة أفريقية.

كانت نقابة الصحفيين استضافت وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة السابقة، والتي عُقدت خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الماضي، وقدمت شهادات تقدير لهم.