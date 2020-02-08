أخبار مصر | تزامنًا مع عودة الدراسة.. وزير النقل: زيادة منافذ بيع التذاكر في 94 محطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامنًا مع عودة الدراسة.. وزير النقل: زيادة منافذ بيع التذاكر في 94 محطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه تم زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تم تشغيل ١٢٨ شباك بعدد ٩٤ محطة، وجاري فتح وتشغيل منافذ أخرى، لإتاحة امكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار بـ٢٤ ساعة بجميع المحطات، كما ينطبق ذلك أيضا على الركاب الحاجزين عن طريق الإنترنت والموبيل وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لوزير النقل في محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشدد الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء، وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.

كما شدد على ضرورة إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، واستمرار تلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات والشكاوى والمقترحات على الارقام المخصصة لذلك

وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد، خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات: "مصر بالقاهرة- الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر"، وضرورة الإلتزام بمنظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول) ويميز بلون معين

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وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حصول الركاب على التذاكر، حيث عدلت هيئة السكك الحديدية تركيب بعض القطارات مثل قطارى ١٨٦ /١٨٥ بورسعيد سوهاج وبالعكس، ليضم ٣ عربات مكيفة بالإضافة إلى عربات مميزة، لخدمة محطات خط بنها بورسعيد، والمتوجهين للوجه القبلي والعكس.

ثم استقل وزير النقل قطار رقم 980 من القاهرة حتى المنيا، واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وخلال لقائه مع عدد من الركاب.

وأكد الوزير أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية التحتية او في الوحدات المتحركة (جرارات - عربات ) أو من حيث تأهيل العنصر البشري، فيما اشاد عدد من الركاب بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة وانتظام مواعيد قيام القطارات

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في استقبال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بتطوير رصيف البضائع كما اطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب .

