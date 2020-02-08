أخبار مصر | أبرزها تطهير الفصول.. تفاصيل الخطة الوقائية لوزارة الصحة بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها تطهير الفصول.. تفاصيل الخطة الوقائية لوزارة الصحة بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت وزارة الصحة، خطة لمواجهة الأمراض المعدية في المدارس، بالتزامن مع بدايه الفصل الدراسي الثاني، لعدم انتشار اي فيروس مُعدي، خاصة الكورونا.



وكشفت الوزارة في بيان اليوم السبت، عن خطتها الوقائية ضد الأمراض المعدية داخل الموسسات التعليمية، مؤكدة أنها تضمنت الانتهاء من تدريب الفرق الطبية على كيفية مكافحة الأمراض المعدية، والتعريف بالطرق الاستثنائيو والوقائية ضد أي مرض معد، والقدرة على الاكتشاف المبكر والإبلاغ الفوري عن المشتبه إصابتها بأي أمراض وبائية.



وأوضحت أن الخطة تشمل متابعة الزئرات الصحيات بالمدارس للطلاب أثناء الطابور الصباحي، والمرور على الفصول والتأكد من عدم ظهور أمراض معدية لدى الطلاب، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، ومنها التأكيد على توافر المياه النقية، والصابون بدورات المياه، والحث على غسيل الأيدي، ومتابعة غياب الطلاب إذا كان لسبب مرضي.

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وأكدت وزارة الصحة، ضرورة استخدام اللافتات التعليمية والمشجعة على الممارسات الصحية، والإرشادات الخاصة بالطرق الوقائية ضد الأمراض المعدية داخل المدارس، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي أعراض أو الاشتباه في أي طالب مصاب بمرض معدِ يتم عزله فورًا بغرف الملاحظة المخصصة لذلك داخل المدراس، ومناظرته طبيًا ومتابعته حتى يتماثل للشفاء، كما يتم متابعة المخالطين للحالة، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، موضحًا أنه يجب على الطالب المريض الالتزام بفترة الإجازة المرضية التي يقرها الطبيب.



وتابعت أن الزائرات الصحيات بالمدارس يقومون بتوعية أولياء الأمور من خلال إعطائهم للإرشادات والنصائح الوقائية لتجنب الإصابة بأي أمراض معدية، موضحة أن الخطة تشمل أيضًا الالتزام بتطهير الفصول وتهويتها بالإضافة إلى تعريف المدرسين بالرسائل الصحية اللازمة وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والسلوك الصحي الذي يمنع انتقال العدوى، مؤكدًا ضرورة إبلاغ مديرية الصحة عن أي حالات مشتبه في إصابتها بأي مرض معد.