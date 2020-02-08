أخبار مصر | بحضور مفتي الجمهورية.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم، والتى تُعقد فى الفترة من 8 الى 12 فبراير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأت المسابقة بآيات من القرآن الكريم، بصوت القارئ اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد.

ويشهد فعاليات المسابقة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

