أخبار مصر | "صحة شمال سيناء" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة شمال سيناء" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اتخاذها الإجراءات الوقاية اللازمة بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، تجنبًا لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوكي، مدير المديرية الصحة، رفع درجة الاستعداد بتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.



وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه جار تفعيل إجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع حالات الأمراض المعدية داخل المدارس، مؤكدا على تشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل كل مدرسة.



وأعلن الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي توفير العمالة اللازمة للقيام بأعمال النظافة وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير المطهرات وتخصيص غرفة للعزل داخل المدارس، والإشراف على مكافحة العدوى داخل المنشآت من "غسيل الأيدي، وتطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات".

