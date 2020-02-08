أخبار مصر | ورثة 3 مصريين يحصلون على 1.1 مليون جنيه عن فترة عملهم بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورثة 3 مصريين يحصلون على 1.1 مليون جنيه عن فترة عملهم بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية مستحقات ورثة 3 عمال كانون يعملون لدى كفلائهم بالمملكة، وبلغت إجمالي المستحقات 267 ألفا و87 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و120 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: "الوزير كلف رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة المستشار وليد عبد الرازق أحمد، بمتابعة مستحقات ورثه كل من المرحوم "ماهر.أ.إ" بقيمة 38 ألفا و17 ريالا سعوديا، و"أحمد.ح.ا" رقيمة 33 ألفا و250 ريالا، و"رضا.ا.ح" بقيمة 195 ألفا و820 ريالا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول".

ولفت، إلى أنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي وليد عبد الرازق، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع كفلائهم وحصول ورثتهم عليها مستحقاتهم وبلغت إجماليها 267 ألفا و87 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و120 ألف جنيه مصري تقريبا.