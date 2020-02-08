أخبار مصر | بعد ظهور أول فاشونيستا لقصار القامة.. معلومات مهمة عن التقزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ظهور أول فاشونيستا لقصار القامة.. معلومات مهمة عن التقزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نسمة ممدوح، أول عارضة أزياء لقصار القامة، تبلغ من العمر 20 عامًا، لا يتعدى طولها 105 سم لكنها حقًا تتمتع بجمال وخفة ظل لا يمتلكها الكثيرون على هذا الكوكب، ودائما ما حرصت والدتها على خروجها للمجتمع لتصبح قوية.

وفي هذا السياق، نرصد أبرز المعلومات عن التقزم:



القزامة أو داء التقزم هي حالة طبية يكون نتيجتها الفرد قصير القامة، وتكون ناجمة عن النمو البطيء في البشر، يتم تعريف التقزم في بعض الأحيان باعتباره طول قامة البالغين الأقل من (135 سم).

ويمكن حدوث القزامة من قِبل أكثر من 300 حالة طبية مختلفة، تختلف هذه الأعراض والخصائص بين الأقزام اختلافًا كبيرًا، يتميز القزم غير المتناسق بكون جانب واحد أو أكثر من أجزاء الجسم كبيرة أو صغيرة نسبيًا بالمقارنة مع تلك الخاصة بشخص بالغ متوسط الحجم، مع ظهور اختلافات في النمو في مناطق محددة، في حالات القزم المتناسق، يتناسب الجسم بشكل طبيعي، ولكنه صغير بشكل غير عادي.

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عادة ما يحدث بسبب تغير وراثي، إذا كان سبب التقزم اضطرابات طبية، يشار إليها على أنها المرض المسبب، غالبًا ما تُصنف الإضطرابات المسببة للقزامة تبعًا للتناسق، يُصف التقزم الغير متناسق بذلك إذا كانت الاضطرابات تسبب نتائج مختلفة في الجسم، في حين أن نتائج الإضطرابات في التقزم المتناسق تكون مُوحده عمومًا في الجسم.

عانى الكثيرون من تلك المشكلة، لما لها من آثار نفسية وصحية، وخضع لها الكثيرون، فيما تمرد أيضًا الكثيرون على نظرات الرفض من المجتمع، فمنهم نسمة ممدوح، "فاشونيستا قصار القامة"، حيث بدأت معاناتها مع بداية الدراسة، لم تستوعب فى بداية الأمر سبب تعرضها لهذا الكم الهائل من التنمر، لكنها كانت على ثقة تامة أن إختلافها هو سبب تميزها، لتقوى بها روح التحدى وإثبات الذات وتكون صاحبة أول جلسة تصوير أو "فوتوسيشن" لقصار القامة ويتطور معها الأمر ويتصاعد سقف طموحها لأن تصبح أول موديل لقصار القامة.



"نسمة" تبلغ من العمر 20 عامًا، لا يتعدى طولها 105 سم، والديها هما الدعمان الاكبر لها، حيث حرصا على إحتكاكها بالعالم الخارجى لتصبح قوية.



وقالت نسمة في تصريحات صحفية: "ما كنش ليا صحاب كتير، أو بمعنى أصح ما كنش عندي صحاب خالص في المدرسة، لخوفي الشديد من عدم تقبل العالم المحيط لي فكانت نظراتهم تترصدني وكأنني مختلفة لأسأل والدتي هل حقًا أنا مختلفة، وقالت إنها لم تكن تعلم أنها مختلفة لأنها تشعر باكتمال تام فلماذا هذه النظرات السخيفة.

التحقت نسمة بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة قسم إعلام تربوي، وواجهت أيضًا التنمر ونظرات الرفض، حتى اتخذت قرارا بمواجهة العالم ونظراتهم بفوتوسيشن في الشارع لتقول للعالم ها أنا هنا من جديد.