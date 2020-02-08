أخبار مصر | النائب علاء والي: الزيادة السكانية تؤثر على النهوض بالصحة والتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب علاء والي: الزيادة السكانية تؤثر على النهوض بالصحة والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، من خطورة الزيادة السكانية، التي أصبحت تمثل التحدى الأكبر أمام التنمية والتقدم.

وأوضح أن سرعة النمو السكانى فى مصر يلتهم معدلات التنمية، ويسبب أزمات عديدة داخل المجتمع، ما ينعكس على الحالة الاقتصادية والتعليم ومستوى الخدمات الصحية ونصيب الفرد فى المياه والناتج القومى للبلاد وفرص الحصول على العمل وخلاف ذلك من الأمور التى لا حصر لها.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الزيادة السكانية تشكل تهديدًا حقيقيًا على الجهود المبذولة من جانب الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، كما تلتهم ثمار التنمية التى انطلقت عجلتها وعادت مصر لمكانتها القوية وثوبها الجديد منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية وحمل على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.

وقال: إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على ما تحقق في مجالات عديدة، لكن الزيادة السكانية ناقوس خطر ولا يحتمل السكوت عليه، لأن هذه المشكلة تؤرق شعوب الدول النامية، وتهدد أي دولة، وتحملها أعباء كثيرة على مواردها، وتؤثر على فرص التعليم والصحة والتشغيل والخدمات والمجالات المختلفة بها.

وطالب بتكاتف جميع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدًا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي.