أخبار مصر | تعرف على التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، بسبب ما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، يصل متوسط تأخيرات القطارات به إلى 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة