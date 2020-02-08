أخبار مصر | تعرف على التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، بسبب ما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.
وجاءت التأخيرات كالتالي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، يصل متوسط تأخيرات القطارات به إلى 40 دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.