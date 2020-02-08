أخبار مصر | مستشفى المعادى العسكري يستضيف خبيرًا عالميًا بجراحة وزراعة الكبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى المعادى العسكري يستضيف خبيرًا عالميًا بجراحة وزراعة الكبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي (مستشفى المعادي العسكري)، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس في مستشفى رينيه بفرنسا، وذلك فى الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس المقبل.

وتستقبل المستشفى حاليًا، الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين، يوميًا عدا الخميس والجمعة.

