أخبار مصر | برلماني: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ضرورة لوقف نزيف الخسائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ضرورة لوقف نزيف الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح متولي في بيان له، اليوم السبت، أن التعديلات الجديدة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، تعد لمساعدة الشركات الخاسرة، من إعادة هيكلة مالية وإدارية، بالإضافة إلى دعمها بقروض وخفض الفائدة.
وأشار إلى أن أبرز أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في مجالس الإدارات الفاشلة، ومنح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة رغم الخسائر، عدم وجود حوكمة وشفافية أو متابعة، وعدم سداد فوائد القروض مما ضاعفها عشرات المرات، بالإضافة إلى ترك المعدات والآلات دون تحديث ما أدى لتراجع المنتجات، مع خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.
وأوضح النائب أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر متتالية، بينما أخريات تحقق مكاسب، وهو ما يستوجب دمجهما لتخفيف العبء عن الدولة، من المصاريف وتوحيد المخزون السلعي وتوحيد الأصول، فضلًا عن أن الدمج يعزز من دور الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.