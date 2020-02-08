أخبار مصر | طلب إحاطة حول استغلال حملة المؤهلات العليا لسد العجز بالمدارس

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن أروقة المدارس تشهد معاناة كل عام بسبب العجز فى المعلمين بالمدارس مما يعوق الحركة التعليمية للطلاب وفى نفس الوقت تمثل إرهاقًا شديدًا على المعلمين، نتيجة خروج عدد كبير كل عام للتقاعد.

ووصف القرار بأنه "استغلال"، لأنه دون مقابل مادي وبدون عقود أو تعيين، بجانب أن حاملي المؤهلات الدراسية ليسوا بالدراية الكاملة والإلمام بمنظومة التعليم الجديدة.

وقال: إن زيادة عدد السكان تؤدى بالطبع إلى زيادة عدد الطلاب، ما يسبب أيضًا عجزًا صارخًا بالمعلمين فى المدارس، والمشكلة تكمن فى توفير أموال من أجل التعيين، حيثُ يتوفر لدينا القوى البشرية فخريجى كلية التربية بالآلاف.

وتساءل عن مصير مسابقة الـ 120 ألف معلم ومصير المتقدمين بها، فهل بذلك فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير ميزانية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد، حيث أن تكلفة التعيين تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.

