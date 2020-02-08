أخبار مصر | طلب إحاطة حول استغلال حملة المؤهلات العليا لسد العجز بالمدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول استغلال حملة المؤهلات العليا لسد العجز بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول السماح لحاملي المؤهلات الدراسية التربوية بالعمل بشكل تطوعي بالمدارس التي تواجه نقصًا في أعداد المدرسين.
ووصف القرار بأنه "استغلال"، لأنه دون مقابل مادي وبدون عقود أو تعيين، بجانب أن حاملي المؤهلات الدراسية ليسوا بالدراية الكاملة والإلمام بمنظومة التعليم الجديدة.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن أروقة المدارس تشهد معاناة كل عام بسبب العجز فى المعلمين بالمدارس مما يعوق الحركة التعليمية للطلاب وفى نفس الوقت تمثل إرهاقًا شديدًا على المعلمين، نتيجة خروج عدد كبير كل عام للتقاعد.
وقال: إن زيادة عدد السكان تؤدى بالطبع إلى زيادة عدد الطلاب، ما يسبب أيضًا عجزًا صارخًا بالمعلمين فى المدارس، والمشكلة تكمن فى توفير أموال من أجل التعيين، حيثُ يتوفر لدينا القوى البشرية فخريجى كلية التربية بالآلاف.
وتساءل عن مصير مسابقة الـ 120 ألف معلم ومصير المتقدمين بها، فهل بذلك فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير ميزانية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد، حيث أن تكلفة التعيين تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.
وتساءل عن مصير مسابقة الـ 120 ألف معلم ومصير المتقدمين بها، فهل بذلك فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير ميزانية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد، حيث أن تكلفة التعيين تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.