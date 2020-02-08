شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تسوية مستحقات ورثة 3 عمال بالسعودية بقيمة 1.1 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات ورثة 3 عمال كانون يعملون لدى كفلاءهم بالمملكة، وبلغت إجمالي المستحقات 267 ألفا و87 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و120 ألف جنيه.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، المستشار وليد عبدالرازق أحمد، بمتابعة مستحقات ورثه كل من المرحوم «ماهر.أ.إ» بقيمة 38 ألفا و17 ريالا سعوديا، و«أحمد.ح.ا» رقيمة 33 ألفا و250 ريالا، و«رضا.ا.ح» بقيمه 195 ألفا و820 ريالا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى، وليد عبدالرازق، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع كفلاءهم وحصول ورثتهم عليها مستحقاتهم وبلغت إجماليها 267 ألفا و87 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و120 ألف جنيه تقريبا.