شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تسليم 624 وحدة بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهازمدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ، الإثنين الموافق 10 فبراير الجارى، في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بعدد 624 وحدة سكنية (26عمارة) كاملة التشطيب والمرافق كود «111»، بمنطقة شمال القرنفل.

وأوضح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام(193- 207- 209 – 430 –431- 432 -433- 434- 435- 436- 437- 439- 440- 441- 444- 445- 446- 447- 448- 449- 450- 423- 424 425- 428 – 429)، مضيفاً أنه على المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف «الداون تاون» لإنهاء إجراءات البنك، والتوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول)، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.