شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تدين الاعتداء على أستاذ بكلية التجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس جامعة الإسكندرية بجلسته الطارئة المنعقدة، السبت، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اعتداء أحد طلاب كلية التجارة على أساتذه في مكتبه، بطبنجة وقارورة بنزين لإصابته.

وأكد المجلس، في بيان، أمس: «أن هذا السلوك الإجرامي والشاذ من هذا الطالب لا يعبر عن سلوكيات طلاب جامعة الإسكندرية، ويدين المجلس هذه الواقعة، ويؤكد أن المجتمع الطلابي تحكمه الأخلاق والقيم الجامعية السوية، ويتبرأ من تلك الواقعة ومرتكبها ويشجبها بأشد وسائل الشجب والاستنكار».

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ووجه المجلس الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعته الفورية للواقعة منذ حدوثها، وما إتخذه من قرارات وتوجيهات إثر هذا الحادث المؤسف، وإتصاله بالزميل المُعتدى عليه الدكتور محمود رجب محمود، استاذ المالية العامة، للاطمئنان على سلامته، ما كان له بالغ الأثر في نفوس الأساتذة والعاملين وطلبة الجامعة.

وأكد المجلس على اتخاذ قرارات تأديبية، وفقاً للقوانين واللوائح، وتطبيق أقصى العقوبة في هذا الشأن، التي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة وإبلاغ المؤسسات التعليمية بالدولة بحرمان هذا الطالب من فرص التعليم، جزاءً لما ارتكبه من إثم وجرم لا يغتفر، وفقاً لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد المجلس بالإستجابة الفورية من الأجهزة الأمنية والقضائية، بمجرد الإبلاغ عن الواقعة، والقبض على الطالب المتهم وبحوزته أدوات جريمته، خلال ٥ ساعات، ما كان له أبلغ الأثر لدى المجتمع كافة، كما أشاد المجلس بالبيان الصادر عن كلية التجارة، يوم الخميس 6/2/2020 والبيان الصادر عن إتحاد طلاب الجامعة، الخميس 6 /2 /2020، ما يعبر عن موقف جموع طلاب الجامعة من هذا الحادث المؤسف.

وأكد المجلس أن جامعة الإسكندرية من أعرق جامعات مصر والمنطقة، وأن تلك الواقعة المجرمة والشاذة لا تُعد سوى كونها واقعة ارتكبها عضو شاذ يجب بتره من الجامعة، وأكد ثقته التامة في طلاب الجامعة الذين يمثلون ذخيرة لتنمية الوطن.