شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أكساد»: 60% من الأراضي الأفريقية غير مستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور رفيق على صالح، رئيس منظمة أكساد، أن أفريقيا يمكن أن تكون سلة الغذاء للعالم، لأن بها 60% من الأراضي الزراعية غير مستغلة.

وأشاد بما تبذله مصر من أجل أفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا أنه طالما أن مصر بخير فإن العرب بألف خير. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الزراعيين الأفارقة، الذي يقام برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرم الشيخ.

في سياق متصل، أكد محمد لابرانج، سفير الكاميرون بالقاهرة، وعميد السفراء الأفارقة، أن مصر استطاعت تقديم الدعم الكامل للدول الأفريقية على طول التاريخ، وأن إنشاء اتحاد نقابات الزراعيين الأفارقة، تعد علامة فارقة في تاريخ التعاون الأفريقي.