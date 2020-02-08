شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: مد المهلة الإضافية بقرار تحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ۲۷۵ لسنة ۲۰۱۹، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020.

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وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ۲۷۵ لسنة ۲۰۱۹ لقرب انتهاء العمل بها، وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وأشار «عفيفي» إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى.

جدير بالذكر أن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.