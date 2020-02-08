شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد علني بـ«جمارك الإسكندرية» لبيع السيارات المُخزنة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بالتعاون مع مهمل جمارك الإسكندرية يوم 26 فبراير الجاري مزادًا علنيًا لبيع مصادرات وتنازلات ومهمل السيارات المخزنة بجمارك الإسكندرية.

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ويطرح في المزاد سيارات ( دودج – جراند شروكي- اسكودا – مرسيدس- GMC – مازاراتي- كريزلر – ميتسوبيشي – تويوتا- BMW- كيا – جاجوار – ايفيكو – بيجو – فولكس – نيسان – هواندي – دايو – مازدا- فيات – سيات – سوزوكي – فورد – اوبل ).

تباع كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ويقدم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين والبطاقة الضريبية شرط دخول التجار للمزاد وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه ويتم إسترداده في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك ويخصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد .

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.