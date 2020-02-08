شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد ورفع حالة الطوارئ في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة، السبت، حركة رياح شديدة مصاحبة لطقس بارد، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط للمراكب والسفن من بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج بالبحر المتوسط.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة، تحسبًا لاحتمالات سقوط أمطار غزيرة للتعامل الفورى معها، وكذلك متابعة حالة جميع المصارف ومحطات رفع الصرف الزراعى والصرف الصحى.