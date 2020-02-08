شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية التربية والتعليم في المنيا، غدا الأحد، تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية. قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن المديرية تتلقي التظلمات من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأضاف «عزب» أنه على من يرغب في التظلم إحضار صورة البطاقة لولي الأمر بالنسبة للقطاع المركزى (المنيا، سمالوط، مطاى ) التظلم في المدرسة الفندقية بالمنيا، ولقطاع جنوب (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس) يقدم التظلم في مقر الكنترول بمدرسة الزراعة بملوى وإدارة ملوى التعليمية، أما قطاع شمال (مغاغة، العدوة، بنى مزار) فيقدم التظلم في بنى مزار بالنسبة للقطاع المركزى.

وتابع: «يتوجه المتظلم بصورة بطاقة ولى الأمر، ويتم تسليمه طلب مراجعة الأوراق مجانى، وتستكمل البيانات والتوجه لمديرية التربية والتعليم بالمنيا ودفع ٢٠ جنيها عن كل مادة، كما جاء في القرار الوزاري مع العلم أن الجبر مادة، والهندسة مادة، لأن كل فرع في ورقة مستقلة، ثم يتم تحديد رقم وموعد للمتظلم، للاطلاع على صورة ضوئية لكراسة إجابة الطالب وصورة من نموذج الإجابة».