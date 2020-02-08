شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يبحث مع وزير التنمية المحلية الاستفادة من مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه بحث مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال اجتماع جمعهما، صباح السبت، الجهود التي تقوم بها المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن بما يساعد في تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع على المحافظة، خاصة في ظل التعاون القائم في هذا الملف مع جامعة الإسكندرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية، بما يساهم في استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة، بما يساعد في زيادة الموارد وتوفير دخل إضافي يساهم في تمويل بعض المشروعات الجارية، خاصة مشروعات البنية التحتية.

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كما تم استعراض جهود المحافظة في الاهتمام بمنطقة كورنيش الإسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة. وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة، خاصة مع بدء الموجة الـ 15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظة وكافة المواطنين في المدن والقرى والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها، بما يحقق رضاهم عما تقدمه الإدارة المحلية. كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتعامل بحسم مع أي إشغالات تعوق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى.

وأكد اللواء محمود شعراوي ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

كما تابع الوزير جهود المحافظة في إزالة التعديات على بعض المصارف أو أملاك الدولة، خاصة في منطقة كينج مريوط، وطالب شعراوي بالاستمرار في تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين في التقنين وتحصيل حق الدولة، وتشجيع المواطنين في هذا الشأن.