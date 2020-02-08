شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول السيسي إلى أديس أبابا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين التي تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار«إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول أفريقية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، ورئيسي وزراء كندا والنرويج.

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