شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بمولودته الجديدة «كيان».. ويزور قريته في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن صلاح أبلغهم، فجر السبت، بأن زوجته أنجبت مولودة بأحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت الأسرة، السبت، أن صلاح أبلغهم بأنه اختار لها اسم كيان. وأكدت أسرة صلاح أنه نجلهم قرر السماح لزوجته وابنتيه، مكة والمولودة «كيان» لزيارة مصر والاحتفال مع العائلة بمولودته في قرية نجريج بمحافظة الغربية في أواخر شهر مارس.