شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استصدار 7 قرارات لاستكمال نفقات علاج الحالات العاجلة خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 200 حالة بالصحف والمواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين؛ وكذلك ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة مجلس الوزراء، وما وصل إليها مباشرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأوضح التقرير، أن تلك الاستغاثات تعلقت في معظمها بعمليات جراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية ؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة؛ لافتاً إلى أنه تم التواصل معها جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، جانباً كبيراً من الحالات التي تفاعلت معها لجنة الاستغاثات الطبية، ومنها استغاثة عاجلة من والدة الطفل "محمد ج" (ثلاث سنوات) يعانى من عيوب خلقية بالمخ، وتم اجراء العديد من العمليات الجراحية ويحتاج جراحة لترقيع غشاء الام الجافية و تفريغ كيس نخاعي بالمخ على عدة مرات تحت اشراف ا.د. جميلة كفافى فى المركز الطبى العالمي، وتم تأجيل الجراحة عدة مرات لاسباب مختلفة وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى ابو حطب مدير مستشفى المركز الطبى العالمي، واجراء الجراحة بنجاح وجار التنسيق مع المستشفى لإجراء الجراحة الثانية في اقرب وقت ممكن.

كما تم رصد استغاثة من المواطن "سعيد ع" 70 سنة- يعاني من مرض الشلل الرعاش ويطالب بإجراء عملية جراحية بالعمود الفقري، علماً بانه قام باجراء عمليات جراحية سابقة بالعمود الفقري دون تحقيق التحسن الملحوظ مما شكل صعوبة بالغة في قدرته على الحركة ؛ وبالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر تمت مناظرة المريض، وتبين انه يحتاج لإجراء جراحة لتوسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف بالعمود الفقري ؛ وتم إجراء العملية بنجاح علي نفقة الدولة تحت اشراف ا.د. سامي محمود- استشاري جراحة العظام والعمود الفقري وتم خروج الحالة بعد التحسن التام.

وكذلك استغاثة علي احدى صفحات التواصل الاجتماعى من مواطنة تعرضت شقيقتها "آ وف "- محامية - لحادثة سيارة و تم حجزها بمستشفى المعادي العسكري فى حالة حرجة حيث تعاني من نزيف في المخ و غيبوبة وغير قادرة على تحمل تكاليف العلاج بعد تحمل النقابة جزء منها؛ وتناشد الدولة اصدار قرار بالعلاج علي نفقة الدولة؛ وعلي الفور قامت اللجنة الطبية العليا بالتواصل مع اهل المريضة ومستشفى المعادي العسكري واستلام التقرير الطبي الخاص بحالتها وتكاليف العلاج وعرضها علي اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وتم صدور قرار مساهمة في نفقات العلاج من رئيس مجلس الوزراء وجار التنسيق لنقل الحالة لاحد المستشفيات الحكومية للعلاج علي نفقة الدولة.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أنه تم أيضاً رصد استغاثة من الطفلة "مريم ن" 18 سنة تشكو من أنها لا تستطيع الحركة بعد حادث سقوط من علو؛ قامت على أثرها بإجراء عملية تثبيت فقرات ، ثم أصابها الشلل بسبب وجود التهاب بالأعصاب بعد الجراحة، كما أجرت عملية تثبيت بعظام الكاحل ولكن العملية فشلت بسبب عدم التئام العظام فأصبحت قدمها بمثابة شبه ميتة ، فناشدت الدولة انها تحتاج الى اجراء عملية فى قدمها لان مكان المفصل مفتوح مع وجود فتحة كبيرة تستطيع من خلالها رؤية المسامير والشرائح. وأكدت انهم اسرة لا يوجد مصدر دخل لها ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وتم التواصل مع الحالة وعرضها علي اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، التي اوصت بعرضها علي ا.د خالد مكين استاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، وتم حجزها بمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج واجراء الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة.

كما تم رصد استغاثة علي احدى صفحات التواصل الاجتماعي للشاب "عبدالمعز ع ا" يعاني من شلل اطفال فى كلتا ساقيه ويمشى بعكازين وبسبب السقوط المتكرر تم اجراء ثلاثة عمليات لتركيب مسامير فى القدم والركبة اليسرى، ويحتاج الي تركيب جهاز تعويضي ليتمكن من المشي بدون التعرض الي مخاطر السقوط المتكرر؛ تم استلام التقارير الطبية اللازمة وتكاليف العلاج من مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وتم العرض على اللجنة الطبية العليا التي اوصت بتحمل نفقات الجهاز وصدر قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى استغاثة من الشاب "عرفة ج" – 27 سنة يعاني من قطع بالرباط الصليبي بالركبة منذ 9 اشهر ويحتاج الي اجراء تدخل جراحي، ولكنه لم يتمكن من استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة، وعلي الفور تم التواصل مع الحالة وتوجهيه الي مستشفى الهلال للعاملين المدنيين بوزارة الدفاع لسرعة إجراء الجراحة، وبالفعل تم اجراء العملية الجراحية اللازمة وخروج الحالة بعد التحسن التام.

وأضاف المستشار الطبي أن اللجنة رصدت أيضاً استغاثة من شقيق المريض" محمد ا. ا." ٣٨ عام (الشرقية) يعاني من متلازمة churg Straus نتج عنها آلام في مفاصل القدمين وطفح جلدي ويحتاج إلى العرض علي أحد أساتذة الروماتيزم والجلدية ، وتم التواصل مع ا.د/ هشام السلمي استاذ ورئيس قسم العظام والروماتيزم بمستشفى العجوزة للطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم، وتم تقييم الحالة وتم إعطاؤه علاجا دوائيا تحفظيا مع المتابعة؛ أما فيما يخص الطفح الجلدي فتم التواصل والتنسيق مع ا.د/ أميرة عادل استاذ الامراض الجلدية بطب الازهر بمستشفى الزهراء الجامعي، والتي افادت بضرورة المتابعة علي علاج دوائي تحفظي وان الطفح الجلدي ناتج عن مرض الروماتويد.

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه في اطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار اساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، والعمل على ايجاد حلول سريعة لها لإنقاذ أكثر من 250 حالة سنوياً؛ تم استصدار عدد 7 قرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

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وأشار د. حسام المصري إلى أنه كان من ضمن هذه الحالات استغاثة والد الطفل "احمد ع." 17 سنة طالب بالثانوي العام مناشدا الدولة مساعدته في المساهمة في تكاليف اجراء عملية زراعة النخاع لنجله، حيث لا يوجد له متبرع متوافق 100% ويحتاج لإجراء العملية من متبرع بتوافق 50% ؛ حيث ان التأمين يساهم بجزء فقط من مبلغ العملية في مثل هذه الحالات والأب غير قادر علي تحمل المتبقي من تكلفة العلاج وتم عرض التقارير الطبية وتكلفة العلاج علي اللجنة الطبية العليا التي اوصت بصدور قرار علاج علي نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء وتم العرض عليه وتم صدور القرار بالمساهمة في نفقات علاج الطفل بمستشفى وادي النيل تحت اشراف ا.د علاء الحداد استاذ اورام الدم وزراعة النخاع بجامعة القاهرة.

وأضاف المستشار الطبي أنه في ظل التعاون المثمر والشراكة المجتمعية بين لجنة الاستغاثات الطبية و "مستشفي الناس" الخيري بشبرا الخيمة (اكبر مستشفى لعلاج العيوب الخلقية بالقلب في الشرق الاوسط بالمجان) ومع تزايد الاستغاثات الطبية لأطفال يعانون من عيوب خلقية بالقلب؛ فقد تم الاستجابة لجميع الحالات المرضية (بإجمالي 8 حالات ) واجراء العمليات الجراحية فعلياُ لعدد منهم، وتحديد موعد اجراء العمليات الجراحية والمتابعة الدورية للحالات الأخرى.

ونوه إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تتابع باهتمام بالغ ظاهرة ( التعذيب والعنف ضد الأطفال) والتي تتنشر أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان علي حالات الأطفال، والتأكيد علي تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال؛ وكان من ابرزها حالة الطفل "محمود ع.ا" – عمره عامان -محافظة الشرقية والذي تعرض للتعذيب علي يد أهله؛ وقامت لجنة الاستغاثات بالتنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن والتواصل مع د.عصام فرحات مدير طوارئ الشرقية الذي افاد بان الطفل يعاني من صعوبة بالتنفس وكسور متعددة بالجسم ناتج عن التعذيب، وتم حجزه برعاية الاطفال بمستشفى الزقازيق العام وتم عمل اللازم له وجار علاجه حتي يتماثل للشفاء وتتحسن حالته الصحية.

وكذلك الطفلة "فاطمة م. م." 8 سنوات – محافظة الاسماعيلية احدى ضحايا التفكك الاسري و التعذيب الوحشي علي يد والدها؛ وبعد تداول قصتها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ قام فريق التدخل السريع بزيارة الطفلة بمستشفى ابوخليفة وكلفت وزيرة التضامن ببحث حالة الأسرة كاملة وتقديم كافة اوجه الرعاية والدعم للطفلة ؛ ومن جانبها قامت لجنة الاستغاثات الطبية بمتابعة الحالة الصحية للطفلة حيث افاد تقرير المستشفى انها تعاني من تورم بالوجه وكسر بعظمة الترقوة وكسر بعظمة العرقوب اليمني وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد وفي حالة اعياء شديدة نتيجة الإعتداء، وتم اجراء العمليات الجراحية اللازمة للطفلة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالتها.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة تمكنت من رصد عدد من (الحالات المشردة "بلا مآوي") من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحتاج الي رعاية صحية وبالتعاون مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تم التنسيق مع المستشفيات لاستقبال تلك الحالات وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة لها ونقل البعض الي دور الرعاية الاجتماعية، وكان أحد تلك الاستغاثات فيديو لاحد المواطنين المسنين متواجدا علي أحد الأرصفة بجوار مستشفى المنيرة العام وبحاجة الي رعاية صحية وتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي والوصول الي مكان تواجده و نقله الي مستشفى المنيرة بعد التنسيق مع مديرها لاستقبال الحالة وحجزها لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن اللجنة تقوم بمتابعة ما ينشر من استغاثات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ( لطلب الحضانات والرعايات المركزة و أكياس الدم ومشتقاته) حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة "137" و بنوك الدم الإقليمية لتوفير ما يلزم في مثل هذه الحالات، وكان من ضمنها استغاثة من اهل المريضة "نبوية م." تفيد بانها متواجدة بمعهد ناصر بالطوارئ وتحتاج الي رعاية مركزة بعد الشق الحنجري وعليه تم التواصل مع د.خالد الخطيب، نائب مدير امانة المراكز الطبية المتخصصة، وتم اعلامه بالحالة وتم توفير رعاية للمريضة وتم حجزها برعاية معهد ناصر.

بالإضافة إلى استغاثة على صفحات التواصل للطفل "رحيم" ٤ شهور - يعاني من ثقب في القلب ويحتاج لتوفير رعاية مركزة؛ فتم التواصل مع الأهل، وتمت الإفادة بانه تم حجز الحالة بحضانة مستشفى شبين القناطر، حيث أنه يعاني من التهاب رئوي حاد؛ أما فيما يخص الثقب بالقلب فتم إعطاؤه العلاج الدوائي اللازم بعد العرض علي اساتذة امراض قلب الاطفال؛ وتم إعلامه بالمتابعة بعد 6 شهور، وعمل اشعه مقطعية علي القلب لمعرفة مدي تحسن الحالة من عدمه؛ وعليه قامت اللجنة بالتواصل مع نائب مدير مستشفى ابو الريش وتم اعلامه بالحالة وارسال التقرير الطبي له للعمل علي توفير رعاية اطفال، وتم نقل الطفل من مستشفى شبين القناطر الي رعاية اطفال ابو الريش وحجزه برعاية اطفال ابو الريش.

وأوضح الدكتور حسام المصري أنه نظرا لانتشار استغاثات علي صفحات التواصل الاجتماعي من نقص بعض الادوية الهامة لحياة المرضى، والمطالبة بتوفيرها، وفي اطار التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية وبين بعض الجهات المعنية فقد تم الاجتماع مع الدكتور تامر عصام (رئيس هيئة الدواء المصرية) لدراسة اسباب نقص بعض الادوية وكيفية توفيرها بصورة عاجلة للمرضي مع تلاشي اسباب نقصها في المستقبل.

وأشار إلى أنه تلبية لاستغاثة إحدى المصابات بحادث طبيبات المنيا لتوفير إحدى الأدوية اللازمة تم التنسيق مع هيئة الدواء المصرية بتوفيره على وجه السرعة، وبالفعل تم طلب الدواء من الخارج في اقل من 24 ساعة وارساله الي المريضة بمستشفى معهد ناصر.

ونظراً لزيادة اعداد مرضي جوشييه بمصر (وهو مرض وراثي نادر ناتج عن عيب خلقي في التمثيل الغذائي يؤثر في كل اعضاء الجسم مما يؤدي الى تدهور متزايد في جودة الحياة ووفاة حتمية لمعظم الحالات في مرحلة الطفولة في حالة عدم تلقي العلاج المناسب، وهو العلاج بعقار إحلال الإنزيم مدي الحياة) ؛ حيث تعد مصر الاولي جغرافياً علي مستوي العالم من حيث نسبة تواجد المرضي؛ أشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم الاجتماع مع نخبة من اساتذة الامراض الوراثية، واساتذة طب الأطفال بجامعات بمصر لمناقشة اهم التحديات التي تواجه مرضي جوشيه في مصر، وكيفية مواجهتها حفاظا علي حياة المرضى حيث يتم علاج مرضى جوشييه بسبعة مراكز متخصصة بجامعات (القاهرة، عين شمس ، الزقازيق، المنصورة ، الفيوم، الاسكندرية و اسيوط) ويتم استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة بتكلفة اكثر من 200 مليون جنيه مصري سنوياً.

وفى إطار متابعة مشروعات التطوير بالمستشفيات الحكومية، أكد الدكتور حسام المصري، أنه قامت لجنة من مكتب المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء بزيارة هادفة لواحدة من اعرق واقدم المستشفيات الجامعية للأطفال في الشرق الأوسط "مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيرة - ابوالريش المنيرة" حيث يقدم العديد من الخدمات الطبية المتميزة للأطفال ابتداء من الكشف وحتي صرف العلاج مجاناً، والتي تشمل وحدة زراعة النخاع وامراض الدم و علاج الأمراض النادرة، ومنها علاج مرضي جوشييه ، ووحدة علاج الغدد الصماء والسكر؛ ووحدة المناظير والجهاز الهضمي؛ ووحدة الغسيل الكلوي؛ او الحضانات والرعايات المركزية لحديثي الولادة والاطفال المبتسرين؛ والعيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال؛ وذلك للوقوف علي احتياجات المستشفي وعرض خطة التطوير الخاصة بها، ومتابعة لأهم التحديات التي تواجههم لرفع المعاناة عن كاهل المرضي وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة.