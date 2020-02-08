شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم لجوائز النشر الدولى بجامعة القاهرة.. الجائزة تصل لـ 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، للتقدم لمكافآت النشر العلمى الدولى للأبحاث المنشورة فى عام 2019، مشيرًا إلى أن التقدم مستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

كما أعلن الدكتور الخشت، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، عن حزمة إجراءات جديدة لتشجيع البحث العلمى منها، إدراج المجلات الإقليمية الصادرة باللغة العربية، والمدرجة من قاعدة بيانات Scopus، لأول مرة فى مكافآت النشر الدولى، واستحداث مكافأة للأساتذة الذين لهم أعلى نسبة استشهادات فى المواقع العالمية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم زيادة مكافآت النشر العلمى بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة فى دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير، مشيرًا إلى أنه تم رفع قيمة مكافآت النشر الدولى فى مجلتى Science و Nature إلى 150 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولى لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولى فى هذا القطاع الذى تم إهماله طويلا، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر.

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وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم صرف مكافأة خاصة لكل الأبحاث التى سوف تنشر فى الدوريات التى تتبع جامعة القاهرة، حيث إن للجامعة أكثر من 30 دورية تتبع دار نشر دولية ومدرجة ببنك المعرفة المصرى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن تطوير الجامعة عمل مستمر وفى جميع القطاعات التعليمية والبحثية والإدارية، وأن عمليات التطوير المستمرة تستهدف التحول لجامعة الجيل الثالث التى تدمج بين البحث العلمى والمعرفة والقيمة المضافة للاقتصاد القومى وحوكمة الإدارة الأكاديمية والأخلاق العلمية وأخلاقيات الأعمال.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تولى اهتمامًا بالنشر الدولى وتشجع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة فى المؤتمرات الدولية ومنتديات البحث العلمى بالخارج، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومي، وضرورة استثمار الأبحاث العلمية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن خطة التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة كان قد رفع مكافآت النشر الدولى بمقدار 25%، ثم بمقدار 100%، وهو الأمر الذى أدى إلى التقدم غير المسبوق لجامعة القاهرة فى العامين الماضيين، حيث حققت الجامعة تفوقًا على نفسها فى النشر الدولى عام 2018 مقارنة بعام 2017؛ حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة فى المجلات الدولية 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة 13%، وعدد الباحثين المكرمين فى عام 2018 وصل إلى 1293 باحثًا بزيادة 79 باحثًا عن عام 2017 وبنسبة 7%، كما وصل عدد الباحثين الحاصلين على مكافأة نشر أكثر من 10 أبحاث فى عام 2018 إلى 22 باحثًا بزيادة 6 باحثين وبنسبة 37.5% مقارنة بعام 2017، وبلغت قيمة إجمالى مكافآت النشر الدولى 21 مليون جنيه بزيادة 1.8 مليون جنيه عن عام 2017 وبنسبة 10%.