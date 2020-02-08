شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة البيئة تشارك المجتمع المدنى لتشجير الجزيرة الوسطى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البيئة، فى حملة تشجير بالجزيرة الوسطى بشارع الخمسين بزهراء المعادي، ويأتى هذا ضمن أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر، التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الأنشطة المجتمعية بحماية البيئة.

وتضمنت الحملة تنظيف الجزيرة وحفر أماكن زراعة وغرس الأشجار والشتلات، كما تم توزيع مجلات بذرة البيئية على جميع الأطفال المشاركين بالحملة بالتنسيق مع رئاسة حى البساتين.

وفى ختام الحملة تم استخدام كاوتش السيارات القديمة لحماية الأشجار ويأتى ذلك من فكرة تدوير المخلفات واستخدامها فيما يخدم البيئة، وتعد هذه الحملة من ضمن مشاركات المجتمع المدنى لرفع الوعى البيئى و زيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة من التلوث .

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وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أطلقت حملة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعت إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

وشرحت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة الحملة خلال الفترة المقبلة ومراحلها المختلفة والتى تسلط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئى، كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حماية البيئة تتمثل فى الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء مضيفة أن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة ونحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.