شكرا لقرائتكم خبر عن نقل اتحاد المهن الزراعية العربي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور يحي بكور، الأمين العام لاتحاد المهن الزراعية العربية، أنه تقرر نقل مقر الاتحاد من طرابلس في ليبيا إلى القاهرة.

وأشاد بكور بالجهود التي تبذلها مصر من تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي.