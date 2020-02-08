شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها، السبت، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية مصاحبة.

وقال «جمعة»- في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للمسابقة والتي شارك فيها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- «إن الوزارة تنتهج نهجا عصريا في افتتاح المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ».

وأضاف أن بلدا تنفق 3 مليارات جنيه سنويا على عمارة بيوت الله وتتابع مؤسساته لخدمة بيوت الله، ويؤكد رئيسه على أنه لا مساس بثوابت الدين ومقدساته لبلد عظيم لا يمكن لأحد أن يزايد عليه وعلى تدين وحفظه للدين«، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمسابقة، والتي سيقوم بتكريم الفائزين فيها في الاحتفال بليلة القدر.