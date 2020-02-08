شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في جراحة وزراعة الكبد بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس، بمستشفى رينيه بفرنسا، وذلك في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2020.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس لوك»، السبت. وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة .