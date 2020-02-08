شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي يشارك في قمة مجلس السلم الأفريقي حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى في أديس أبابا يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وأضاف المتحدث أن الرئيس سيعقد على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

كان الرئيس السيسي قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي ستعقد اليوم وغدا، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.