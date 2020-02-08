شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة الإفريقية العادية الـ33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التي تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار«إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، ورئيسي وزراء كندا والنرويج.

وسيلقى الرئيس السيسي كلمة في القمة يستعرض فيها الإنجازات التي تحققت بالقارة الإفريقية، خلال رئاسة مصر للاتحاد، والتى بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضى.

كما يترأس الرئيس السيسى الجلسة المغلقة التي تعقد، غدا الأحد، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وسيجري أيضا مباحثات مع عدد من زعماء الدول الإفريقية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.