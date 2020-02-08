20 سفيرًا يشاركون بمؤتمر الزراعيين الأفارقة في شرم الشيخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى القاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ، السبت، 20 سفيرا ودبلوماسيا للمشاركة في مؤتمر الزراعيين الأفارقة، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، في تصريحات سابقة، إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر الأمن الغذائي في إفريقيا على هامش المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، وهو مؤتمر الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأكد نقيب الزراعيين أن الحدث يشكل انطلاقة للتواجد المصري في إفريقيا ودعما للعلاقات بين دول القارة، خاصة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول في إفريقيا، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الإفريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة.

20 سفيرًا يشاركون بمؤتمر الزراعيين الأفارقة في شرم الشيخ

20 سفيرًا يشاركون بمؤتمر الزراعيين الأفارقة في شرم الشيخ

20 سفيرًا يشاركون بمؤتمر الزراعيين الأفارقة في شرم الشيخ

20 سفيرًا يشاركون بمؤتمر الزراعيين الأفارقة في شرم الشيخ