شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وسقوط أمطار اليوم.. و«الأرصاد» تُعلن موعد تحسن حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة نهاراً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء رياحا نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ورياحا نشطة مثيرة للأتربة مع طقس غائم على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

ويشهد طقس اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، متوسطة مع شبورة صباحاً على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 3.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،8 إلى 2،3 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10- 16»، الإسكندرية «11- 16»، قنا «9- 19»، الأقصر «8- 20»، وأسوان «12- 20».

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة حتى غدٍ الأحد، وسيكون هناك استمرار لنشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الذي يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون فقط على شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة والوجه البحري، لافتاً إلى أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية من الاثنين القادم.

وردا على سؤال هل نشاط الرياح مرتبط بشهر أمشير والذي يأتي أول أيامه الأحد قال مدير مركز التحاليل: «ليس لنا علاقة بهذه الشهور، وإنما تكون توقعات الأرصاد طبقاً للكتل الهوائية والتوزيعات الضغطية التي تظهر على خرائط الطقس، لافتاً إلى أن هذه الشهور من كثرة ترديدها أصبح الناس يربطون الطقس بها، ولكن نحن نتكلم علميا ولا نرتبط بهذه الشهور التي لا علاقة لها بتوقعات الأرصاد».