شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 5 ملايين و175 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 5 ملايين و175 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2019، حيث سجلت الصادرات 2 مليون و803 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 18% على الواردات خلال نفس الفترة، والتى سجلت 2 مليون و372 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 4% على الفترة المثيلة لعام 2018، فيما سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 13% عن الفترة المثيلة لعام 2018، وتركزت الزيادة في ثلاثة موانئ وهى سفاجا ونويبع والسويس.

وشهد ميناء سفاجا تداول 3 ملايين و625 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد مليون و965 ألف طن وصادر مليون و660 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 532 ألف طن بنسبة زيادة 1.4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 153 ألف طن وصادر 379 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 301 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 17% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 81 ألف طن وصادر 220 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 173 ألف طن بروبلين، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 544 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.