شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهازمدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين الموافق 10 فبراير الجارى فى تسليم دفعه جديدة من وحدات مشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بعدد 624 وحدة سكنية (26عمارة) كاملة التشطيب والمرافق كود "111"، بمنطقة شمال القرنفل.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام(193 - 207 - 209 – 430 – 431 - 432 -433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 439 - 440 - 441 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - ‪423 - 424 425 - 428 – 429‬)، مضيفاً أنه على المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف "الداون تاون"لإنهاء إجراءات البنك، والتوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول)، لتسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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من ناحية أخرى، قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد لفيلا بحى النرجس بالمنطقة الثانية، وفيلا بالحى الرابع بالمنطقة الأولى، وقطعتى أرض بما عليهما من مبانٍ بحى 3 /٤، بالتجمع الخامس، وذلك لمخالفة تغيير نشاط هذه العقارات من النشاط السكنى إلى الإدارى.

وأضاف المهندس جمال طلعت، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات السحب والاسترداد السابق إصدارها من قبل جهاز المدينة أرقام (4688، 4689، 4690)، نهاية العام الماضى 2019، وبعد موافقة الجهات المختصة والجهات الأمنية المختلفة.