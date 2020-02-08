فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الصحة والسكان، من الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتمكين الطلاب من التحصيل والاستيعاب والنبوغ العلمى، ومواجهة الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس، للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسى. "الخليج 365" يستعرض فى تحليل معلوماتي تفاصيل خطة الصحة لتأمين طلاب المدارس من الأوبئة استعداداً للفصل الدراسى الثاني. 1ـ تكثيف مرور فرق وزارة الصحة والتأمين الصحى ومسئولى التربية والتعليم على المدارس 2ـ مخاطبة مديريات الصحة لوضع الاستعداد للترم الثانى والاستفادة بالقوافل الطبية 3ـ تهيئة الأطباء والممرضات ومديرى ومنسقى المدارس للفحص الطبى الشامل والإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا Advertisements 4ـ التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية والهيئات والمنظمات غير الحكومية والدولية لتوحيد الجهود 5ـ تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالبرنامج الإلكترونى للفحص الطبى الدورى الشامل 6ـ إعداد الكوادر القادرة على إدارة نظم المعلومات وإدخال التحسينات عليها 7ـ رصد الأمراض المعدية بالمدارس وإجراءات مواجهتها 8ـ توزيع البوسترات والملصقات الخاصة عن الأمراض المعدية وكيفية مواجهتها والوقاية منها 9ـ الإشراف على الأغذية المدرسية ومدى مطابقتها للشروط الصحية

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