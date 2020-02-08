شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الفرحة على أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، بقريته نجريح مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن قام اللاعب بالاتصال بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، قد كرما أمس الجمعة الرياضيين المتميزين ورموز الرياضة من أبناء المحافظة، الحاصلين على مراكز متقدمة بالمسابقات العالمية والعربية والأفريقية.

كان من أبرز المكرمين أسرة اللاعب محمد صلاح واللاعب محمد الننى واللاعب أحمد المحمدى والمتميزين فى كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من الأبطال ولاعبى نادى 23 يوليو الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الألعاب الفردية والجماعية فى البطولات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية، إنه لفخر للجميع التواجد وسط هؤلاء القامات الرياضية الذين رفعوا راية الوطن عالية بين جميع دول العالم فى المحافل الرياضية الدولية، مشيراً إلى أن الثقافة والرياضة هى إحدى روافد التنمية البشرية للشباب والتى تعمل على محاربة التطرف والأفكار المغلوطة.

وبات محمد صلاح على موعد مع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، ليعيد اللقب إلى أنفيلد لأول مرة منذ 1990.

Advertisements

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة ليفربول ستكون سخية مع اللاعبين عقب فك عقدة الدوري والتي أصبحت مجرد وقت حيث أكدت أن الإدارة قررت منح اللاعبين مكافأة إضافية قدرها 4 ملايين جنيه استرليني حال التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن إدارة نادي ليفربول ستعتمد على حجم المشاركة في المباريات في تحديد المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب حال نجاح الفريق في تحقيق حلم الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الاولى منذ 30 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب شارك أساسياً مع فريق ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم ستصل لـ 150 ألف جنيه استرليني ما يوازي 3 ملايين جنيه مصري.